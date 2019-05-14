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2019-05-14 فصل صيفي بجامعة الباحة للخريجين والخريجات والتسجيل منتصف رمضان متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة أقر مجلس جامعة الباحة بجلسته الرابعة للعام الجامعي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ إقامة فصل صيفي للطلبة الخريجين والخريجات للعام الجامعي ١٤٣٩ – ١٤٤٠هـ. Advertisements وقال المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن الكليات بدأت بإعداد الجداول الدراسية للمتوقّع تخرجهم في الفصل الصيفي، كما أن التسجيل سيكون متاحًا بدءًا من منتصف شهر رمضان الجاري.









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