الان تتابع الإيقاع بعصابة متخصصة في السرقة و السطو المسلح بجدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-مكة
تمكنت شرطة جدة،اليوم، في عملية ناجحة من الإيقاع بعصابة مكونة من 5 أفراد من الجنسية اليمنية متخصصة في السرقة والنهب تحت تهديد السلاح في جدة.
و صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، بأنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة من القبض على تشكيل عصابي مكون من عدد (٥) متهمين من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة ، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بإرتكاب عدد من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح ، وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١٤) أربعة عشر جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي داخل محافظة جدة و(٣) ثلاث جرائم خارج منطقة مكة المكرمة .
و أكد أنه جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقهم.
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