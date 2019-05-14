«العمل» تدعو أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة إلى مراجعة المستشفيات لتحديد نسبة الذكاء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أولياء أمور الأطفال من ذوي الإعاقة من الذين ليس لديهم نسب ذكاء محددة مراجعة المستشفيات الحكومية أو الأهلية المعتمدة على البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة وحدات الخدمات المساندة التابعة للوزارة لتحديد نسبة الذكاء، تمهيداً للنظر في إجراءات قبولهم بمراكز الرعاية النهارية.

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أولياء أمور الأطفال من ذوي الإعاقة من الذين ليس لديهم نسب ذكاء محددة مراجعة المستشفيات الحكومية أو الأهلية المعتمدة على البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة وحدات الخدمات المساندة التابعة للوزارة لتحديد نسبة الذكاء، تمهيداً للنظر في إجراءات قبولهم بمراكز الرعاية النهارية.

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