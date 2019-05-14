شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: حريق الربوة يصيب 10 ويخلي بناية الـ4 أدوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

سجلت فرق الدفاع المدني بجدة إصابة 10 أشخاص إثر حريق شب بالدور الثالث لبناية سكنية في حي الربوة، وتم إخلاؤها بالكامل بعد انتشار الأدخنة في أروقة البناية.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت اليوم (الثلاثاء) من إخلاء بناية مكونة من أربعة أدوار بعد اندلاع حريق في الدور الثالث منها، عن طريق سيارة السلالم والسلالم اليدوية وكذلك السلالم الداخلية للبناية.

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وأضاف: «مِن بين مَن تم إخلاؤهم أطفال ونساء منعت الأدخنة الكثيفة التي غطت أرجاء البناية خروجهم إلى مناطق آمنة، لتباشر فرق الإنقاذ عمليات الإخلاء السريعة من عدة جهات وبأكثر من وسيلة وآلية كانت بالموقع لتنجح في إخلاء البناية عن طريق النوافذ مستخدمة سيارة السلالم وكذلك السلالم اليدوية بينما شرعت فرق أخرى في إخلاء الأدوار الأرضية عن طريق السلالم الداخلية».

وأكد بن سرحان أن فرق الإطفاء -مزامنة مع عمليات الإنقاذ- تمكنت من الوصول إلى مصادر اللهب في الدور الثالث وإخماده ونتج عن الحادثة إصابة 10 أشخاص بين أطفال ونساء ورجال، وتم نقل أربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج عن طريق الهلال الأحمر بينما قدمت الإسعافات الأولية لـ6 حالات في موقع الحادثة".

ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ بحثت فرق التحقيق عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.