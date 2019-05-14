طائرات «درون» مفخخة تستهدف محطتي ضخ بتروليتين في الدوادمي وعفيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعرضت محطتا ضخ بتروليتان تابعتان لشركة أرامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض لاستهداف محدود بين السادسة والسادسة والنصف من صباح أمس، وذلك بحسب ما أوضحه المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، والذي أشار إلى مباشرة الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي مستجدات.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح «إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات «درون « بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة».
وأضاف أن أرامكو السعودية أوقفت الضخ في خط الأنابيب، لتقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.
وأوضح الفالح أن السعودية تشجب هذا الهجوم الجبان، مبينا أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت أخيرا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف السعودية فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
وأكد استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.
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