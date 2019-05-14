أسعار النفط ترتفع.. وأرامكو تطمئن عملاءها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت أسعار النفط أمس بعد إعلان السعودية تعرض محطتي ضخ لهجوم بطائرات بدون طيار.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن العقود الآجلة ارتفعت بـ 2ر1%، بعد تراجعها أمس الأول.

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وأعلنت شركة أرامكو السعودية أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة الهجوم الذي تعرضت له محطتان للضخ. وقالت في بيان إنه «بشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب، وتمت السيطرة على الحادث بعد أن خلف أضرارا محدودة في المحطة رقم 8».

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 72 سنتا إلى 76ر61 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك.

وارتفع خام برنت تسوية يوليو بنسبة 5ر1% إلى 31ر71 دولارا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE. وذلك بعدما تراجعت 4ر0% في وقت سابق.