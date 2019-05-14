استكمال مشروع إصلاحية الدمام المتعثر بعد 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أعلن مدير السجون بالمنطقة الشرقية العقيد عبدالله النفجان البدء في استكمال مشروع إنشاء إصلاحية الدمام المتعثر بعد 6 أشهر، فور انتهاء المقاول المنفذ من أعماله الإنشائية لمشروع إصلاحية الطائف، مبينا أن إصلاحية الدمام وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 75% تقريبا قبل تعثر المقاول، حيث سيستغرق العمل القادم لها فترة 18 شهرا بما يقتضي الانتهاء من كامل أعمالها الإنشائية بعد سنتين من الآن، ليبدأ بعدها بأعمال إصلاحية القطيف المتعثرة التي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى %70 قبل توقف المقاول، جاء ذلك خلال الإفطار الجماعي مع النزلاء أمس.

وأشار النفجان خلال الحفل إلى أن إصلاحية الدمام بعد افتتاحها سيصل إجمالي استيعابها لـ 7 آلاف نزيل وإصلاحية القطيف 1500 نزيل، وهو الأمر الذي سيعالج كثيرا من الصعوبات التي تواجهها مديرية سجون الشرقية، وفي مقدمتها تكدس النزلاء، مضيفا أن السجون الأخرى في بعض المحافظات، مثل سجن الخبر ستكون مخصصة لاستقبال النزلاء عند الحكم عليهم ثم يحولون للإصلاحية التي ستكون قائمة على برامج نوعية أكثر تميزا لخدمة النزلاء.

وأوضح العقيد النفجان أن هذا الإفطار الجماعي مع النزلاء على طاولة واحدة يجسد روح التآخي والمحبة في ظل روحانية الشهر الفضيل، في ظل ما تتضمنه هذه الاحتفالية من برامج جاذبة متنوعة، تسهم في خلق تأثير نفسي إيجابي على النزلاء.