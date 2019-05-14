«مسك الابتكار» تدفع بـ 19 مشروعا ناشئا إلى الصناديق الاستثمارية الكبرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» ممثلا في مبادرة مسك الابتكار، 19 مشروعا ناشئا من مستفيدي برنامج «مسك 500 لتسريع الأعمال» إلى عدد من الصناديق الاستثمارية الكبرى في تجمع استثماري نظمته المبادرة أمس الأول، في الرياض، بالتعاون مع صندوق 500Startups العالمي.

وتسعى مبادرة مسك الابتكار من تنظيم هذا الحفل الختامي لمسرعة مسك، لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة التي انضمت لبرنامج مسك 500 لتسريع الأعمال خلال الأشهر أربعة الماضية، لتسليط الضوء على المشاريع الناشئة وعرض الأفكار على جمهور كبير بما في ذلك المستثمرين، وربط أصحاب الشركات الناشئة بالمستثمرين، بالإضافة إلى إتاحة المجال للشركات الناشئة المشاركة، لاقتناص فرص الاستثمار.

وأخذت مبادرة مسك الابتكار بيد 19 شركة ناشئة، بهدف تأهيل الكفاءات الشابة وتمكين مشاريعهم من النجاح عبر دعم الأفكار الخلاقة، حيث قدمت هذه الشركات حلولا ابتكارية في 10 مجالات، مثل إنتاج نظام تسويق وبيع المحاصيل، وإنشاء أول منصة في الوطن العربي، لاكتشاف مواهب الأمن السيبراني.

وتوفر المبادرة حلولا لتحويل النقود عبر الهاتف بسلاسة، لتساعد العمال المهاجرين على تحويل أموالهم من غير رسوم، ودعم سوق الكترونية تساعد أطباء الأسنان على شراء المنتجات الأصلية والحلول الرقمية الحديثة.

ويأتي دعم الشركات الناشئة ضمن برنامج «500 Misk»، والذي تنفذه مسك الابتكار بالتعاون مع أفضل مسرعة الأعمال في وادي السيليكون «500 Startups»، بهدف تنمية المشاريع الناشئة، وتحويلها إلى شركات ناجحة، والعمل على دعم الأفكار الخلاقة بما يساعد على خلق الوظائف، ورفع نسبة إسهام ريادة الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

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على ماذا تعمل مبادرة مسك الابتكار؟

• رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب

• تمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل

• الحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال

• الاستفادة من أفضل التجارب وتوسيع نطاق تواصلهم محليا ودوليا

• مساعدتهم على بدء مشاريع استثمارية وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم وأوطانهم والعالم

مجالات تأهيل المتقدمين