أمير مكة ونائبه يشاركان رجال الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان أمس رجال الأمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام، تقديرا لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي وعدد من القيادات المدنية والعسكرية.

وقدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره للقطاعات العاملة في المسجد الحرام وللشباب السعودي المتطوع كافة على الجهود التي يؤدونها لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ضرورة تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

واطلع على الخدمات والجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، مستمعا لشرح عن دور الجهات الأمنية العاملة في المسجد الحرام لإدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.