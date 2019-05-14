وزارة الحج والعمرة تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول الى الرابط السابق يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة. الرابط الجديد : https://qtumra.haj.gov.sa الرابط المحجوب : https://qatariu.haj.gov.sa



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