52 % من الألمان لا يعيشون مع عائلاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيسبادن

أظهرت الإحصاءات الرسمية أن أقل من نصف المواطنين في ألمانيا حاليا يعيشون مع أسرهم.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن أمس بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق اليوم الأربعاء أن نسبة الأفراد الذين يعيشون في المنزل نفسه مع عائلاتهم (الآباء مع الأبناء) بلغت 48% في 2017.

وكان يعيش قبل 20 عاما في 1997 نحو 56% من المواطنين مع عائلاتهم، من بينهم 88% يعيشون مع كلا الأبوين، و12% مع أحد الوالدين.