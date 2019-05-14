السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيسبادن
أظهرت الإحصاءات الرسمية أن أقل من نصف المواطنين في ألمانيا حاليا يعيشون مع أسرهم.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن أمس بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق اليوم الأربعاء أن نسبة الأفراد الذين يعيشون في المنزل نفسه مع عائلاتهم (الآباء مع الأبناء) بلغت 48% في 2017.
وكان يعيش قبل 20 عاما في 1997 نحو 56% من المواطنين مع عائلاتهم، من بينهم 88% يعيشون مع كلا الأبوين، و12% مع أحد الوالدين.
كانت هذه تفاصيل خبر 52 % من الألمان لا يعيشون مع عائلاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.