تعويض ركاب ألغيت رحلاتهم بسبب إضرابات عمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دفعت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية «ريان أير» تعويضا لعدد من الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب إضرابات عمالية. وقال متحدث باسم محاكم مدينة هامبورج الألمانية: إن «ريان اير» اعترفت في خمس دعاوى على الأقل بطلبات الركاب الحصول على تعويض. وكانت «ريان اير» الموجود مقرها في العاصمة الأيرلندية دبلن ترفض في الماضي تعويض الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب إضرابات العمال.



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