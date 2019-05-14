اكتشاف نفايات من صنع الإنسان في المحيط الهادئ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن مستكشف أمريكي بعد نجاحه في الوصول إلى أعمق نقطة في المحيط الهادئ باستخدام غواصة أنه وجد نفايات من صنع الإنسان هناك.
وأضاف فيكتور فيسكوفو، الذي أصبح أول إنسان ينفذ مهام غوص عدة في أعمق نقاط الكوكب أنه بالإضافة إلى اكتشاف ثلاثة أنواع جديدة من الحيوانات البحرية، وجد خلال استكشافاته نفايات من صنع الإنسان.
وسجل فيسكوفو (53 عاما) أعمق مهمتي غوص منفردتين في غواصة، على عمق 10928 مترا أسفل ماريانا ترينش في المحيط الهادئ.
وقال فيسكوفو أمام جمهور في نادي المستكشفين بنيويورك «خلال إحدى مهمتي الغوص وجدت قطعتين من النفايات البشرية، ليس من الواضح تماما ماذا كان ذلك، لكنه بالتأكيد من صنع الإنسان». وتابع فيسكوفو أنه من النادر ألا نجد قمامة خلال مهمات الغوص، مضيفا «نأمل أن يساهم ذلك في نشر المزيد من التوعية بخصوص ما نقوم به في المحيطات».
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