«خيمة خيال» للألعاب الالكترونية والورقية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أطلقت الهيئة العامة للترفيه أمس فعالية «خيمة الألعاب» في جدة، ضمن مشاركتها في فعاليات موسم رمضان ثاني «مواسم السعودية»، وتستمر حتى الـ 17 من رمضان.

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وتستضيف الفعالية الواقعة في خيمة خيال على طريق الأندلس، بطولة الألعاب الالكترونية والورقية، حيث يصل مجموع جوائزها إلى نصف مليون دولار بمشاركة متسابقين من اليابان، وكوريا الجنوبية، وباكستان، ومن دول الخليج العربي، وسط حضور أكبر شركات ألعاب الفيديو العالمية.

وتشمل البطولات الالكترونية أكبر الألعاب العالمية التي تقام عليها المسابقات، إضافة إلى وجود أجنحة عدة لتجربة الواقع الافتراضي، وسيكون للعائلة نصيب كبير من الألعاب، حيث يمكن عند حضورها المشاركة في أي بطولة فيما بينها، مما يخلق جوا من الفرح والحماس، كما يمكن للأطفال اللعب في سيارات الكارتينق في الساحة الخارجية للخيمة.

وعلى صعيد الألعاب الورقية التي تلقى إقبالا كبيرا تقام خلال الفعالية بطولة البلوت، حيث يستطيع الزوار المشاركة والتسجيل في بطولة يومية للعبة مع فرصة ربح جوائز قيمة.