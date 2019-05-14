30 شركة سعودية ضمن مؤشرات MSCI

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت مورغان ستانلي «إم إس سي آي» في مراجعتها نصف السنوية للمؤشرات أنه سيتم إدراج 30 شركة سعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، مبينة أن وزنها سيبلغ 1.42%.

وأوضحت في بيان لها أمس أنه سيتم إجراء التغييرات اعتبارا من 28 مايو الجاري.

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وذكرت أن الخطوة الثانية والأخيرة ستكون مع مراجعة المؤشر الفصلي في أغسطس المقبل. ووفقا لبيان MSCI فإنه ستكون أكبر الإضافات إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مقاسة برسملة السوق الكاملة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للاتصالات (STC) ومصرف الراجحي.

وكانت «إم إس سي آي» قررت في يونيو الماضي في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية ترقية السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين، الأولى ستتم خلال المراجعة نصف السنوية في مايو الجاري، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس المقبل.

الشركات السعودية في مؤشر MSCI