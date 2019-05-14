تطوير 11 مخططا لتوفير 4679 قطعة أرض مجانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن البدء في تطوير 11 مخططا جديدا للأراضي السكنية في عدد من مناطق المملكة، تمهيدا لتسليمها للمواطنين الراغبين في الحصول على خيار الأراضي المجانية بعد اكتمال تطويرها.
وأوضح «سكني» أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت تسليم 11 مخططا سكنيا لمقاولي المشاريع، للبدء في أعمال التطوير والسفلتة وأرصفة الطرق، مبينا أن إجمالي عدد القطع التي ستوفرها هذه المخططات يصل إلى 4,679 قطعة أرض سكنية.
وأكد أن الخطوة تأتي استمرارا لجهود «سكني» في توفير جميع الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، بتطوير المخططات التابعة للوزارة والبالغة أكثر من 100 مخطط توفر أكثر من 120,000 ألف قطعة أرض سكنية، وذلك بتوفير أراض مجانية جاهزة للبناء تمكن المواطنين الراغبين في هذا الخيار من بناء مساكنهم بعد استلام الأرض مباشرة.
11 مخططا
إسكان الملك عبدالله بسكاكا 50 قطعة
مشروع الملك عبدالله ببارق 50 قطعة
إسكان الملك عبدالله بشرورة 50 قطعة
إسكان الملك عبدالله بمحافظة العقيق 50 قطعة
مخطط مهد الذهب 430 قطعة
مخطط العرضيات الجنوبية 461 قطعة
مخطط المصياد بمحافظة سراة عبيدة 353 قطعة
مخطط البكيرية بالقصيم 389 قطعة
مخطط المدائن في حائل 2307 قطع
مخطط بالعويلقية في الحدود الشمالية 94 قطعة
مخطط بالعويلقية في الحدود الشمالية 445 قطعة
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