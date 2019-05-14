، غدًا .. العدالة والخليج صراع على البطاقة الثالثة المؤهلة لدوري المحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يختتم مساء غدٍ الأربعاء دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بجولته الأخيرة، حيث تقام مباريات الجولة الـ38 كلها باليوم والتوقيت نفسه في العاشرة ليلاً.



وتأهل فريق أبها بطل المسابقة، ووصيفه ضمك إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، فيما ستكون المنافسة على البطاقة الثالثة بين فريقي العدالة "الثالث" برصيد 60 نقطة والخليج "الرابع" برصيد 59 نقطة، حيث ستحدد الجولة غدًا الفريق الصاعد منهما والفريق الذي سيخوض ملحق الصعود.



ويلعب فريق العدالة في مباراة قوية مع نظيره ضمك الثاني برصيد 64 نقطة، وفي حال فوز العدالة يضمن التأهل بغض النظر للنتائج الأخرى أما تعثره يعني انتظار ما تؤول إليه نتيجة مباراة الخليج الرابع مع أبها الأول بطل الدوري برصيد 68 نقطة .



ويلعب الطائي السادس برصيد 54 نقطة مع الكوكب العاشر برصيد 48 نقطة الذي ضمن البقاء في الدوري، وفي مباريات تحديد هوية الهبوط يلعب فريق هجر الثامن عشر مع نظيره العين التاسع برصيد 49 نقطة، ويلعب فريق الوشم القريب من الهبوط برصيد 43 نقطة بالمركز ما قبل الأخير مع النجوم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 47 نقطة.



ويسعى فريق الشعلة صاحب المركز السابع عشر برصيد 45 نقطة إلى تحقيق نتيجة إيجابية ليضمن البقاء بالدوري عندما يلعب مع فريق جدة صاحب المركز الثامن برصيد 50 نقطة، ويلعب النهضة برصيد 46 نقطة بالمركز السادس عشر مع نظيره العروبة الأخير الذي هبط رسميًا.



ويلتقي القيصومة الخامس عشر برصيد 46 نقطة مع نظيره الجيل الخامس برصيد 56 نقطة، ويواجه الأنصار الرابع عشر برصيد 46 نقطة نظيره الجبلين الثاني عشر برصيد 47 نقطة، ويلتقي المجزل الحادي عشر بـ47 نقطة مع نجران السابع بـ51 نقطة.

