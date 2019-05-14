، "كبار العلماء" تدين بشدة العمل التخريبي الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط أنابيب "أرامكو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد شعب السعودية إلا تماسكًا خلف قيادته

دانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة العمل الإرهابي التخريبي الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب تابعتان لشركة أرامكو السعودية، بواسطة طائرات مفخخة بدون طيار.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها: إن المملكة العربية السعودية ستظل - بحول الله وقوته - يدًا حاصدة للإرهاب أيًّا كانت جماعاته، أو الجهة التي تقف خلفه. وإن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد السعودية بقيادتها وشعبها الذي يقف بكل قوة وتماسك خلف قيادته إلا صلابة وإصرارًا في مواجهة الإرهاب، سواء الإرهاب الداعشي، أو الحوثي المدعوم من إيران، أو غير ذلك من المسميات والجماعات والمنظمات الإرهابية.

داعية أن يحفظ الله السعودية وقيادتها وشعبها، والعالم كله من شرور الإرهاب ودعاته وأنظمته.