، "الحج" تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين بأداء العمرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظرًا لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق

أعلنت وزارة الحج والعمرة تخصيص الرابط الجديد https://qtumra.haj.gov.sa لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

يأتي ذلك نظرًا لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.