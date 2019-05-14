، فِرق السلامة بالدفاع المدني بمحافظات مكة تستنفر مع رمضان لتنفيذ خطط الكشف الوقائي ،

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كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، عن أن فِرق السلامة الميدانية سجَّلت حضورًا في محافظات المنطقة كافة منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وفي محافظات منطقة مكة المكرمة كافة.
وأضاف بأن الفِرق الميدانية للسلامة بدأت بتنفيذ خطط الكشف الوقائي والمتابعة المستمرة لكل ما يتم استحداثه من أعمال مؤقتة، تظهر في شهر رمضان من كل عام، وتجذب أفراد المجتمع إليها، مثل البسطات ومواقع المهرجانات والتجمعات الروحانية في هذا الشهر الكريم. ولم تغفل فِرق السلامة عن متابعة دور السكن والأسواق، وكذلك المستودعات التي يظهر عليها النشاط في هذا الشهر الكريم، من محافظة القنفذة إلى العرضيات جنوبًا، ومنها إلى أضم والليث، وشمالا رابغ والكامل وخليص، وشرقًا تربة وميسان ورنية والخرمة ومحافظة الطائف ومدينة جدة ذات الكثافة السكانية بعد زحف العديد من المواطنين والمقيمين إليها.. وتبقى العاصمة المقدسة المحطة التي تأوي إليها كل الأفئدة للصلاة وأداء مناسك العمرة، وما جاورها من محافظتَي بحرة والجموم في ظل هذا التشكيل الجغرافي لمنطقة مكة المكرمة.
وأضاف بأن الإدارات العامة والإدارات في تلك المحافظات ما زالت تعمل على إعطاء جانب السلامة جُل وقتها من بداية شهر رمضان، وتتصاعد وتيرتها مع الأيام، وعلى مدار الساعة؛ وذلك لحماية الأرواح في المقام الأول والممتلكات من أي قصور في اشتراطات السلامة؛ ما قد يؤدي إلى مخاطر لا قدر الله.
ودعا سرحان الأسر كافة إلى اتباع اشتراطات السلامة، سواء في المنازل أو أثناء الخروج مع الأطفال، سواء للتسوق أو الاستمتاع بروحانية شهر رمضان المبارك في الأماكن العامة؛ لينعم الجميع بالأمن والسلامة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.
وقال: بمساعدتهم يتحقق لنا جميعًا الهدف المنشود؛ لتعم السعادة كل أرجاء الوطن داخل الأُسر.
فِرق السلامة بالدفاع المدني بمحافظات مكة تستنفر مع رمضان لتنفيذ خطط الكشف الوقائيعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-14
كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، عن أن فِرق السلامة الميدانية سجَّلت حضورًا في محافظات المنطقة كافة منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وفي محافظات منطقة مكة المكرمة كافة.
وأضاف بأن الفِرق الميدانية للسلامة بدأت بتنفيذ خطط الكشف الوقائي والمتابعة المستمرة لكل ما يتم استحداثه من أعمال مؤقتة، تظهر في شهر رمضان من كل عام، وتجذب أفراد المجتمع إليها، مثل البسطات ومواقع المهرجانات والتجمعات الروحانية في هذا الشهر الكريم. ولم تغفل فِرق السلامة عن متابعة دور السكن والأسواق، وكذلك المستودعات التي يظهر عليها النشاط في هذا الشهر الكريم، من محافظة القنفذة إلى العرضيات جنوبًا، ومنها إلى أضم والليث، وشمالا رابغ والكامل وخليص، وشرقًا تربة وميسان ورنية والخرمة ومحافظة الطائف ومدينة جدة ذات الكثافة السكانية بعد زحف العديد من المواطنين والمقيمين إليها.. وتبقى العاصمة المقدسة المحطة التي تأوي إليها كل الأفئدة للصلاة وأداء مناسك العمرة، وما جاورها من محافظتَي بحرة والجموم في ظل هذا التشكيل الجغرافي لمنطقة مكة المكرمة.
وأضاف بأن الإدارات العامة والإدارات في تلك المحافظات ما زالت تعمل على إعطاء جانب السلامة جُل وقتها من بداية شهر رمضان، وتتصاعد وتيرتها مع الأيام، وعلى مدار الساعة؛ وذلك لحماية الأرواح في المقام الأول والممتلكات من أي قصور في اشتراطات السلامة؛ ما قد يؤدي إلى مخاطر لا قدر الله.
ودعا سرحان الأسر كافة إلى اتباع اشتراطات السلامة، سواء في المنازل أو أثناء الخروج مع الأطفال، سواء للتسوق أو الاستمتاع بروحانية شهر رمضان المبارك في الأماكن العامة؛ لينعم الجميع بالأمن والسلامة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.
وقال: بمساعدتهم يتحقق لنا جميعًا الهدف المنشود؛ لتعم السعادة كل أرجاء الوطن داخل الأُسر.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
10:31 PM
سرحان: على الأُسر اتباع اشتراطات السلامة في المنازل وخارجها
كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، عن أن فِرق السلامة الميدانية سجَّلت حضورًا في محافظات المنطقة كافة منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وفي محافظات منطقة مكة المكرمة كافة.
وأضاف بأن الفِرق الميدانية للسلامة بدأت بتنفيذ خطط الكشف الوقائي والمتابعة المستمرة لكل ما يتم استحداثه من أعمال مؤقتة، تظهر في شهر رمضان من كل عام، وتجذب أفراد المجتمع إليها، مثل البسطات ومواقع المهرجانات والتجمعات الروحانية في هذا الشهر الكريم. ولم تغفل فِرق السلامة عن متابعة دور السكن والأسواق، وكذلك المستودعات التي يظهر عليها النشاط في هذا الشهر الكريم، من محافظة القنفذة إلى العرضيات جنوبًا، ومنها إلى أضم والليث، وشمالا رابغ والكامل وخليص، وشرقًا تربة وميسان ورنية والخرمة ومحافظة الطائف ومدينة جدة ذات الكثافة السكانية بعد زحف العديد من المواطنين والمقيمين إليها.. وتبقى العاصمة المقدسة المحطة التي تأوي إليها كل الأفئدة للصلاة وأداء مناسك العمرة، وما جاورها من محافظتَي بحرة والجموم في ظل هذا التشكيل الجغرافي لمنطقة مكة المكرمة.
وأضاف بأن الإدارات العامة والإدارات في تلك المحافظات ما زالت تعمل على إعطاء جانب السلامة جُل وقتها من بداية شهر رمضان، وتتصاعد وتيرتها مع الأيام، وعلى مدار الساعة؛ وذلك لحماية الأرواح في المقام الأول والممتلكات من أي قصور في اشتراطات السلامة؛ ما قد يؤدي إلى مخاطر لا قدر الله.
ودعا سرحان الأسر كافة إلى اتباع اشتراطات السلامة، سواء في المنازل أو أثناء الخروج مع الأطفال، سواء للتسوق أو الاستمتاع بروحانية شهر رمضان المبارك في الأماكن العامة؛ لينعم الجميع بالأمن والسلامة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.
وقال: بمساعدتهم يتحقق لنا جميعًا الهدف المنشود؛ لتعم السعادة كل أرجاء الوطن داخل الأُسر.
، فِرق السلامة بالدفاع المدني بمحافظات مكة تستنفر مع رمضان لتنفيذ خطط الكشف الوقائي ،
المصدر : الخليج 365
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