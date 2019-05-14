، "أخضر 20 عامًا" يختتم معسكره بفوزه على نظيره السلوفيني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم على نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة 2-0 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب قلعة شيليتن بمدينة ستوبين بيرغ بالنمسا، في ختام معسكر "الأخضر" الشاب المُقام بمدينة "باد فالترسدورف"، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وافتتح لاعب خط وسط الأخضر محمد منصور التسجيل للأخضر في الدقيقة 42 من مجريات الشوط الأول، في حين أضاف زميله المهاجم يحيى النجعي الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.

ودخل المدير الفني للأخضر خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: نواف الغامدي في حراسة المرمى، وحسان التمبكتي، ونايف الماس، ومحمد الشنقيطي، وسعود عبدالحميد، ومنصور البيشي، وفراس الغامدي، ومحمد منصور، وسالم السليم، ويحيى النجعي، وصافي الزقرتي.

من جهة أخرى، تغادر بعثة "الأخضر" الشاب غدًا الأربعاء إلى لشبونة بعد ختام المعسكر الإعدادي المُقام في النمسا، وذلك تحضيرًا لمواجهة منتخب البرتغال وديًا في آخر المباريات التجريبية ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد للمونديال.

يُذكر أن الأخضر الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، والتي سيفتتح مشاركته خلالها بمواجهة منتخب فرنسا في 25 من شهر مايو الجاري.