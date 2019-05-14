محمد بن مسعود - الدمام - مصادر: النائب العام يرفض الإفراج بالكفالة عن المتحرشين عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-14 أكدت مصادر مطلعة أن النائب العام رفض الإفراج (بكفالة) عن المتحرشين، ووجَّه بإحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم. 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 10:08 PM اخر تعديل 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 Advertisements 10:24 PM أكدت مصادر مطلعة أن النائب العام رفض الإفراج (بكفالة) عن المتحرشين، ووجَّه بإحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم. ، مصادر: النائب العام يرفض الإفراج بالكفالة عن المتحرشين ،

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