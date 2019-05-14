شاهد: الأمير خالد الفيصل والسديس يشاركان رجال الأمن طعام الإفطار بالمسجد الحرام

شارك أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الثلاثاء)، رجال الأمن في المسجد الحرام طعام الإفطار. جاء ذلك أثناء تفقد أمير المنطقة ونائبه للخدمات المقدمة للمعتمرين وزائري المسجد الحرام والمصلين فيه خلال شهر رمضان المبارك. كما شاركهم الإفطار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي.

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