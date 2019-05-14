الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر تحذيراً أمنياً بخصوص ثغرة "الواتساب".. وتوصي بالتحديث الفوري الرئيسية

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الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر تحذيراً أمنياً بخصوص ثغرة “الواتساب”.. وتوصي بالتحديث الفوري

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كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر تحذيراً أمنياً بخصوص ثغرة “الواتساب”.. وتوصي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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