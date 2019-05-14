وفاة مواطن إثر سقوط صخور عليه في المدينة المنورة

لقي مواطن مصرعه إثر سقوط كتل صخرية عليه في جبل شويحط بالمدينة المنورة. وأوضح الدفاع المدني، في بيان له اليوم (الثلاثاء)، أن مدني وادي الفرع باشر حادث سقوط صخور على مواطن في جبل شويحط شرق قرية المواريد، حيث تم إخراجه وقد فارق الحياة.

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