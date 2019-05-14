أطلقت الجهات المعنية منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثلاثاء سراح 932 نزيلا بسجون منطقة الرياض، بعد دراسة معاملات من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي ، منهم (635) سعودياً.
ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى من المستفيدين من قواعد هذا العفو، حيث وجّه أمير منطقة الرياض ونائبه الجهات المختصة بسرعة العمل على دراسة قضايا السجناء وتطبيق تعليمات العفو بحق من يستفيد منها عاجلاً. ويأتي إطلاق سراح السجناء تنفيذاً لتوجيهات الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على العفو عن بعض السجناء والمحكومين المواطنين والوافدين في الحق العام.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح 932 نزيلاً بسجون منطقة الرياض منهم 635 سعودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.