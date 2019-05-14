إطلاق سراح 932 نزيلاً بسجون منطقة الرياض منهم 635 سعودياً

أطلقت الجهات المعنية منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثلاثاء سراح 932 نزيلا بسجون منطقة الرياض، بعد دراسة معاملات من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي ، منهم (635) سعودياً.

ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى من المستفيدين من قواعد هذا العفو، حيث وجّه أمير منطقة الرياض ونائبه الجهات المختصة بسرعة العمل على دراسة قضايا السجناء وتطبيق تعليمات العفو بحق من يستفيد منها عاجلاً. ويأتي إطلاق سراح السجناء تنفيذاً لتوجيهات الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على العفو عن بعض السجناء والمحكومين المواطنين والوافدين في الحق العام.