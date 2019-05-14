أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني من خلال تعميم لشركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية على آلية صرف الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة. ونص التعميم على ضرورة وجود خطة علاجية حديثة واضحة للمؤمن له موثقة بالتحاليل والأشعة من مقدمي الخدمة المعتمدين، وألا تتجاوز مدة صرف الدواء دون مراجعة الطبيب 12 شهرا من تاريخ البدء بالعلاج.
وأضاف التعميم أنه يتم صرف العلاج كل 3 أشهر، وألا تتجاوز مدة إعادة صرف العلاج تاريخ انتهاء الوثيقة وإن تجاوزتها يُصرَف له إلى تاريخ انتهائها، وأن مدة صلاحية الوصفة هي شهر واحد، وإذا تجاوزتها يتم إرسال طلب جديد إعادة الصرف. وأشار إلى أنه يتم صرف الدواء دون حضور المؤمن له ويُكتفى بإبراز هوية المستلم وبطاقة تأمين المؤمن له وهويته، ويُستثنى من ذلك الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الضمان الصحي” يعمم آلية إعادة صرف الدواء للأمراض المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.