“الضمان الصحي” يعمم آلية إعادة صرف الدواء للأمراض المزمنة

أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني من خلال تعميم لشركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية على آلية صرف الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة. ونص التعميم على ضرورة وجود خطة علاجية حديثة واضحة للمؤمن له موثقة بالتحاليل والأشعة من مقدمي الخدمة المعتمدين، وألا تتجاوز مدة صرف الدواء دون مراجعة الطبيب 12 شهرا من تاريخ البدء بالعلاج.

وأضاف التعميم أنه يتم صرف العلاج كل 3 أشهر، وألا تتجاوز مدة إعادة صرف العلاج تاريخ انتهاء الوثيقة وإن تجاوزتها يُصرَف له إلى تاريخ انتهائها، وأن مدة صلاحية الوصفة هي شهر واحد، وإذا تجاوزتها يتم إرسال طلب جديد إعادة الصرف. وأشار إلى أنه يتم صرف الدواء دون حضور المؤمن له ويُكتفى بإبراز هوية المستلم وبطاقة تأمين المؤمن له وهويته، ويُستثنى من ذلك الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.