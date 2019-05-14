‎الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عاليًا جدًا من «واتساب»: ثغرة تسمح بزرع برنامج تجسسي

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرًا بدرجة «عالٍ جدًا» من ثغرة أمنية في تطبيق WhatsApp تسمح بزرع برنامج تجسسي، عن طريق إجراء مكالمة عبر التطبيق، ومن خلالها يتم اختراق الجهاز.

ودعا المركز- في بيان له اليوم- المستخدمين، إلى سرعة تحديث تطبيق WhatsApp من المتاجر الرسمية.

‎وأوضح أن عمله يهدف إلى رفع مستوى الوعي، ونشر التحذيرات وتعزيز المعرفة بأخطار الأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

وكانت شركة «واتساب»، قد أقرت مساء أمس الإثنين، بوجود ثغرة أمنية في تطبيقها تسمح للقراصنة الإلكترونيين باختراق هواتف مستخدمي تطبيقها، وزرع برمجيات تجسس، ودعت مستخدمي تطبيقها إلى تحديثه بآخر إصدار كإجراء احترازي، وفقًا لـ«سي إن إن».

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وأوضحت شركة «واتساب» المملوكة لـ«فيسبوك»، أنها اكتشفت وأصلحت الثغرة الأمنية، التي سعى المهاجمون لاستغلالها، وكانت تسمح للمتسللين بزرع شفرة ضارة على الهاتف، عن طريق إجراء مكالمة صوتية للضحية على واتساب.

ويتم تثبيت البرنامج الخبيث على هواتف المستهدفين، باستخدام ميزة الاتصال الصوتي على واتساب، ويمكن للقراصنة تحميل البرنامج بمجرد الاتصال، دون الحاجة إلى إجراء المكالمة فعلًا، مع حذفها من سجل الاتصالات على الهاتف.

وأشارت الشركة- في بيان لها-، إلى أن الهجوم به جميع السمات المميزة لشركة خاصة تقدم برامج تجسس تتولى وظائف أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، دون ذكر اسم تلك الشركة؛ لكن تقارير إعلامية أوضحت، أن المقصود هو مجموعة NSO الإسرائيلية.

