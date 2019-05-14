البرلمان العربي يطالب بموقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية

أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، العمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية؛ باستخدام طائرتي «درون» بدون طيار.

وقال الدكتور السلمي، إن استهداف محطتي ضخ النفط يُعد عملًا إرهابيًا جبانًا، يستهدف منشآت حيوية والمساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم، كما يأتي مباشرة بعد حادث استهداف أربع سفن تجارية مدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا للتصدي للأعمال الإرهابية، ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين، الذين يقفون خلفها، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولًا.

وعبَّر رئيس البرلمان العربي، عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها في تصديها بحزم؛ لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها، والمساس بمصالحها.

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وأعرب الدكتور السلمي، عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وتصديها الحازم للجماعات والتنظيمات الإرهابية أمنيًا وعسكريًا وفكريًا، مثمنًا مواقفها ومبادراتها في المحافظة على الأمن القومي العربي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت شركة «أرامكو» السعودية، بيانًا بشأن الهجوم، وقالت: «استجابت أرامكو السعودية لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب؛ إثر هجوم تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و9 (..)، وبشكل احترازي أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب؛ حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8».

وأضاف البيان: «تؤكد أرامكو السعودية عدم وقوع أي إصابات، وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث».