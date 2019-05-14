مصرع ٤ أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري بجازان

شرطة المضايا والهلال الأحمر والدفاع المدني باشرت الحادث

لقي ٤ أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادث مروري شهده طريق الصوارمة – المضايا بمنطقة جازان. وباشرت شرطة المضايا والهلال الأحمر والدفاع المدني موقع الحادث، بعد بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق المذكور. وطريق «الصوارمة – المضايا» مسار، شهد العديد من الحوادث المروعة، منها الحادث المروِّع الذي وقع العام الماضي، وراح ضحيته ست نساء من عائلة واحدة. «عاجل» توافيكم بالتفاصيل حال ورودها.

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