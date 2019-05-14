تنفيذًا للأمر الملكي.. إطلاق سراح 932 سجينًا بينهم 635 سعوديًا بالرياض

أطلق، اليوم الثلاثاء، سراح 932 سجينًا في سجون منطقة الرياض، منهم 635 سعوديًا؛ منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن.

جاء ذلك، تنفيذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على العفو عن بعض السجناء والمحكومين المواطنين والوافدين في الحق العام، وبإشراف ومتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وتمت دراسة معاملات من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي الكريم، واتضح انطباقها على 932 سجينًا في سجون منطقة الرياض، منهم 635 سعوديًا وتم إطلاق سراحهم.

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ويمثل هؤلاء الدفعة الأولى من المستفيدين من قواعد هذا العفو؛ حيث وجّه أمير منطقة الرياض ونائبه الجهات المختصة بسرعة العمل على دراسة قضايا السجناء، وتطبيق تعليمات العفو بحق من يستفيد منها عاجلًا.

وكانت لجنة العفو بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، قد أعلنت أمس الإثنين، إطلاق سراح 43 شخصًا من سجناء الحق العام بالمحافظة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ووجهت إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة، في الأول من رمضان، بإطلاق سراح أكثر من 600 سجين في مختلف سجون محافظات المنطقة، كما أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 60 نزيلًا في مختلف سجون محافظات المنطقة؛ إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأطلقت إدارة سجن سكاكا بمديرية سجون منطقة الجوف، يوم 30 شعبان الماضي، سراح 26 شخصًا يمثلون الدفعة الأولى من سجناء الحق العام؛ وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن سجناء الحق العام؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك.