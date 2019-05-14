بلدية البطين تكثّف الرقابة الصحية على جميع المنشآت خلال رمضان

بدأت بلدية البطين بمنطقة القصيم، تكثيف جهودها الرقابية لضمان توفير السلامة الغذائية، وبيئة صحية للمستهلكين طوال شهر رمضان المبارك.

واستهدفت الحملة جميع المطاعم والمستودعات الغذائية، في محاولة لتشديد الرقابة الصحية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين المواد الغذائية بطريقة صحية، والتأكد من نظافتها وعدم تكدسها وترتيبها، وتخزين كل نوع من هذه الأغذية في درجات الحرارة المناسبة له.

وأكد رئيس البلدية إبراهيم الرشيد، الحرص على كل ما يمس صحة المواطن، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل بكل طاقتها ومن خلال فرقها الميدانية، التي تقوم بجولاتها على فترتين صباحية ومسائية، وفق خطة منظمة لسير العمل.

وأضاف الرشيد، أن الفرق الميدانية كلفت بالتأكد من اتباع الممارسات الصحية السليمة، مشددًا على أن الإدارة لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، ولوائح الاشتراطات الصحية بحق المخالفين.