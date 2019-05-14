«الحج والعمرة» تخصّص رابطًا إلكترونيًا للمعتمرين القطريين

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، تخصيص رابط إلكتروني جديد لاستقبال طلبات الأشقاء من قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، عقب حجب السلطات القطرية الرابط السابق.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، ان الرابط الجديد هو: اضغط هنـا، حيث سيتم من خلاله استقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول الى الرابط السابق: اضغط هنـا، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم؛ لأداء هذه الشعيرة.

Advertisements

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت في 7 مايو الجاري، ترحيب المملكة بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن وصول القطريين يكون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة، أن كل الخدمات والتسهيلات، التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن، تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تجسّد الدور الريادي الذي شرّف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم.