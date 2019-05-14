«التعاون الخليجي»: اعتداءات الحوثي الإرهابية لن تنال من أمن المملكة واستقرارها

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية، على محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض؛ ما أدى الى خسائر مادية محدودة.

ووصف الأمين العام للمجلس تلك الهجمات، بأنها «اعتداء حوثي آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها».

وأكد الدكتور الزياني، أن «مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها المملكة بدور بارز، وينبغي أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها».

وكان وزير الطاقة خالد الفالح، أكد- اليوم الثلاثاء-، أن «حادث الاستهداف المحدود، الذي تعرضت له محطتا الضخّ البترولية التابعتان لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض؛ سببه هجوم من طائرات درون مفخخة بدون طيار».

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وبيّن الفالح، أن الحادث نجم عنه حريق في المحطة رقم 8 وتمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، فيما باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين.

بدوره، كشف المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، أن الاستهداف وقع بين الساعة السادسة والسادسة والنصف، صباح اليوم الثلاثاء.

وتعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي لهجوم محدود؛ بواسطة طائرات درون.

وأدانت جامعة الدول العربية، الحادث، معلنة تضامنها مع المملكة ضد العمليات الإجرامية، كما أدانته كل من: مصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن وتونس.