«الشؤون الاقتصادية» يتخذ عددًا من التوصيات حيال الموضوعات المطروحة عليه

استعرض التقرير الاقتصادي للمملكة للربع الرابع

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا- مساء اليوم الثلاثاء- في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ بشأن التقرير الاقتصادي للمملكة للربع الرابع لعام 2018م. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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