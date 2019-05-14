«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة مايو

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ18 (مايو 2019).

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ18، من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: اضغط هنـا.

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، قد أعلن يوم 9 مايو الجاري، أنه تم إيداع مبلغ 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الـ18 (شهر مايو 2019)؛ حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83%، متخطيًا عددهم حاجز الـ12.3 مليون مستفيد وتابع.

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وأضاف القحطاني، أن إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج، وحتى الدفعة الحالية بلغ أكثر من 42.5 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لثماني عشرة دفعة أكثر من 333 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصّلوا على الاستحقاق الكامل؛ بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مايو، أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وتابع القحطاني قائلًا، إن فريق الدعم في مركز الاتصال يرحبون باستفسارات المستفيدين ويستقبلونها، خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس؛ بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ومن الساعة الثامنة مساءً إلى الواحدة صباحًا، كما يرحب فريق التواصل باستقبال أي استفسار على مدار الساعة، وذلك من خلال حساب خدمة العملاء @Citizen_care.