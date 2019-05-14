الإرياني: إيران تستخدم أدواتها في المنطقة لاستهداف أمن دول الجوار

شدّد على ضرورة وضع حـد للميليشيات الانقلابية الحوثية
أكَّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إيران تستخدم أدواتها في المنطقة لاستهداف أمن دول الجوار.
وأعرب وزير الإعلام اليمني عن إدانته واستنكاره اليوم؛ باستهداف خطوط إمداد النفط السعودية في محافظتي الدوادمي وعفيف، عادًا أن تداعيات الضغط الدولي على تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بخصوص الانسحاب من موانئ الحديدة، قد ظهرت الآن من خلال التصرفات العبثية للميليشيا الحوثية، وقيامها باستهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة البحرية.
وطالب الإرياني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، «المجتمع الدولي، بأن يدرك أن أدوات إيران في المنطقة ستستمر في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ما لم يكن هناك تحرك قوي لردع الميليشيات المنفلتة عن القانون والخارجة على سلطات الدولة».
وشدّد الإرياني على ضرورة وضع حـد للميليشيات الانقلابية الحوثية، ومنعها من تحويل اليمن إلى منصة لتهديد دول الجوار لصالح إيران، التي باتت تستخدم الملف اليمني كورقة تفاوضية؛ لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
وكشف المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، عن استهداف محدود لمحطتي الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.
وبينما باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين، فقد أوضح أن الاستهداف وقع بين الساعة السادسة والسادسة والنصف صباح اليوم.
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