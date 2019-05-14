السعودية اليوم / القائم بأعمال سفارة المملكة في الكاميرون يقيم حفل إفطار



ياوندي 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

أقام القائم بأعمال سفارة المملكة العربية

حضر الحفل عدد من الوزراء المسلمين في الجمهورية, وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى جمهورية الكاميرون, وأعضاء البعثة, ومركز خادم الحرمين الشريفين في ياوندي.

// انتهى //

22:48ت م

0245



ياوندي 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واسأقام القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية الكاميرون بالإنابة نبيل بن أحمد الزهراني أمس, حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.حضر الحفل عدد من الوزراء المسلمين في الجمهورية, وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى جمهورية الكاميرون, وأعضاء البعثة, ومركز خادم الحرمين الشريفين في ياوندي.// انتهى //22:48ت م0245

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