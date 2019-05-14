

المدينة المنورة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة تنسيق العمل التطوعي اليوم, برنامجاً بعنوان " تعزيز القيم والأخلاق في الخدمات التطوعية بالمسجد النبوي" قدمها مدير مكتب معالي الرئيس العام بوكالة المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز الفالح بالجامعة الإسلامية .

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وتناول البرنامج مقدم الخدمة بالمسجد النبوي من شرف المكانة، ومهارات التعامل ونحوها والتعريف بمبادرة القيم والأخلاق "خير أمة " في الخدمات والتحديات وضغوط العمل والوقاية منها وعناصر الإنجاز والتميز والتعريف بالمسجد النبوي من حيث المساحة والإحصائيات والخدمات المقدمة فيه, إضافة إلى إدارة الحشود البشرية والخدمات المتعلقة بالحشود والتحديات والحلول، والخدمات الإنسانية للحشود، فضلاً عن المعالم الموجودة في المسجد النبوي وعناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين.

// انتهى //

22:04ت م

0239





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تنظم برنامج " تعزيز القيم والأخلاق في الخدمات التطوعية بالمسجد النبوي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.