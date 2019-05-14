السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة



جدة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص الرابط الجديد https://qtumra.haj.gov.sa لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول الى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.

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22:00ت م

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