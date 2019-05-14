السعودية اليوم / الصحة العالمية تقدم مساعدات لأكثر من 40 مرفقًا طبيًا في ليبيا



طرابلس 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

قدّمت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية لأكثر من 40 مرفقًا صحيًا في ليبيا لسد العجز في الإمدادات الطبية في ليبيا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الأدوية اللازمة لعلاج آلاف المرضى تصل هذا الأسبوع إلى المراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، مبينة أنها تقدم إمدادات دوائية لأكثر من 40 مرفقًا صحيًا في ليبيا.

وبين المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي أن المنظمة قامت بنشر ثلاث فرق طبية طارئة في ليبيا لتقديم الخدمات الطبية التي تشكل الجراحية جزءًا منها، إذ بلغ عدد العمليات الجراحية الكبرى التي أجريت إلى أكثر من 203 عمليات، إضافة إلى تزويد المرافق الصحية بمجموعات دوائية تكفي لعلاج أكثر من 70000 مصاب وتم علاج أكثر من 2639 مريضًا من خلال الفرق الطبية التابعة للمنظمة المنتشرة في مختلف المناطق.

وأوضح العليقي أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركاء بأدنى الإمكانيات المادية المتوفرة التي لا تتجاوز 12 في المئة من ميزانية الاستجابة الصحية لسنة 2019، مع تأكيد استهجاننا الشديد لاستهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية التي كان آخرها الأسبوع الماضي وأدت إلى إصابة المسعف.

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21:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.