

عرعر 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم في ضيافة الإمارة بحي الصالحية بمدينة عرعر, أطفال الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة, وعددا من المواطنين .

ورحب سموه بالجميع, داعياً الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله -.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية على دور الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام والاحتياجات الخاصة ، وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع, داعياً إلى التعاون مع الجمعية لأداء رسالتها الاجتماعية بتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي، وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم .

// انتهى //

20:56ت م

0230





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يستقبل أطفال الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وعدداً من المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.