السعودية اليوم / الرئيس دونالد ترامب يقيم مائدة إفطار رمضاني بالبيت الأبيض

واشنطن 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

قال البيت الأبيض : إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقام حفل إفطار رمضاني في البيت الأبيض مساء أمس، بحضور عدد من سفراء دول إسلامية وممثلين عن مسلمي أمريكا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن شهر رمضان "هو موعد لأعمال الخير والعطاء، وتزداد فيه الأسر والجيران والمجتمعات قرباً من بعضها البعض، وهو أيضا وقت تتضامن فيه القوى سعيًا للأمل والتسامح والسلام"، مهنئاً الحاضرين قائلا باللغة العربية: "رمضان كريم".

وأعرب الرئيس ترامب في كلمة أمام ضيوفه عن مواساته وتضامنه مع المسلمين والمسيحيين واليهود في أعقاب أعمال العنف التي استهدفتهم في الآونة الأخيرة داخل الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم.

وقال : إننا نستحضر أيضا هذا المساء الذين عانوا من محن وتجارب عسيرة في الأسابيع الأخيرة، لقد كانت فترة صعبة".

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وأضاف أن "قلوبنا مليئة بالحزن للمسلمين الذين قتلوا في مسجدهم في نيوزيلاندا والمسحيين واليهود والذين لقوا حتفهم في سيريلانكا وكاليفورنيا وبيتسبورغ".

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20:49ت م

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