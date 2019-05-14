السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل ونائبه يشاركان رجال الأمن طعام الإفطار في المسجد الحرام



مكة المكرمة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم , رجال الأمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام تقديراً لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار وعدد من القيادات المدنية والعسكرية.

وقدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره للقطاعات العاملة في المسجد الحرام وللشباب السعودي المتطوع كافة على الجهود التي يؤدونها لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ضرورة تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

واطلع سموه على الخدمات والجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، مستمعًا لشرح عن دور الجهات الأمنية العاملة في المسجد الحرام لإدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.

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20:36ت م

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