السعودية اليوم / ‎المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يحذر من ثغرة أمنية في تطبيق WhatsApp

الرياض 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحذيراً بدرجة "عالي جداً" من ثغرة أمنية في تطبيق WhatsApp تسمح بزرع برنامج تجسسي عن طريق إجراء مكالمة عبر التطبيق ومن خلالها يتم اختراق الجهاز.
ودعا المركز في بيان له اليوم المستخدمين إلى سرعة تحديث تطبيق WhatsApp من المتاجر الرسمية.
وأوضح أن عمله يهدف إلى رفع مستوى الوعي ونشر التحذيرات وتعزيز المعرفة بأخطار الأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
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20:09ت م
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