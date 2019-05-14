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5 مميزات لخدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الأحوال المدنية أن هناك 5 مميزات لخدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
ولفتت الأحوال إلى إمكانية إبلاغ متابعات الخليج 365 عن فقدانه لأي من وثائقه حتى ولو كان خارج المملكة، وضمن مزايا الخدمة أيضًا إيقاف الاستفادة من الوثيقة فور الإبلاغ عنها لمنع العابثين من استغلالها.
وأيضًا ضمن مزايا خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، إخلاء المُبلغ مسؤوليته قانونيًا فور إبلاغه، وأيضًا إبلاغ الجهات المختصة بالفقدان لمتابعة مَن يسيء استخدامها، وأخيرًا رفع الحس الأمني للمواطن بإشراكه في عملية الإيقاف.
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