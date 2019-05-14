لقطات لأداء ضيوف الحرم مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط خدمات متكاملة

2019-05-14

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

يستقبل الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، الملايين من الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، حيث يحرص المسلمين في كافة بقاع العالم على أداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل وأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح وتناول الإفطار مع إخوانهم المسلمين في أفضل وأطهر بقاع الأرض.

ويُؤدي قاصدو بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وينتشر داخل الحرم المكي وفي أروقته عدد كبير من رجال الأمن لتسهيل وتنظيم حركة حشود الزوار والمعتمرين، وكذلك رجال الدفاع المدني والمسعفين، إضافة إلى الكوادر الصحية لتقدم العناية الطبية لقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى عمال النظافة الذين يتواجدون بكل شبر داخل الحرم المكي وفي ساحاته الخارجية ويعملون جميعًا على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات للزوار والمعتمرين.

Advertisements

من جانبه، قال السيد محمود من مصر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن آخر عهده بالحرم المكي كان قبل عشرة أعوام، مشيرًا إلى أنه حرص على أداء مناسك العمرة والصلاة في بيت الله الحرام في هذا الشهر الكريم.

ولفت إلى أن ما شاهده على أرض الواقع كان مبهرًا من حيث التوسعة التي شهدها الحرم وأيضًا توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إضافة إلى الخدمات التي وفرتها المملكة أمنيًا وصحيًا، إضافة إلى توفير ماء زمزم في كافة أروقة وساحات المسجد الحرام.

وأضاف: لا نملك سوى الدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه في خدمة الإسلام و المسلمين وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته.