أمير الرياض يزور مدير عام المراسم للإطمئنان على حالته الصحية

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-هاني الثبيتي

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة، اليوم، لمدير عام المراسم بإمارة منطقة الرياض، فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد بمستشفى الملك خالد الجامعي،اطمأن خلالها على صحة بن عبدالواحد بعد العارض الصحي الذي تعرض له مؤخراً.

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وطمأن الفريق الطبي سمو أمير منطقة الرياض على الحالة الصحية لمدير عام المراسم بإمارة الرياض

من جهته قدم مدير المراسم بالإمارة شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن بندر على هذه الزيارة، مؤكداً أنها لفتة غير مستغربة من سموه مع من حظي بشرف العمل مع سموه الكريم