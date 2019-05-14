اخبار السعوديه

أمير الرياض يزور مدير عام المراسم للإطمئنان على حالته الصحية

0 نشر
شعبان 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

الان تتابع أمير الرياض يزور مدير عام المراسم للإطمئنان على حالته الصحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-هاني الثبيتي

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة، اليوم، لمدير عام المراسم بإمارة منطقة الرياض، فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد بمستشفى الملك خالد الجامعي،اطمأن خلالها على صحة بن عبدالواحد بعد العارض الصحي الذي تعرض له مؤخراً.

Advertisements

وطمأن الفريق الطبي سمو أمير منطقة الرياض على الحالة الصحية لمدير عام المراسم بإمارة الرياض

من جهته قدم مدير المراسم بالإمارة شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن بندر على هذه الزيارة، مؤكداً أنها لفتة غير مستغربة من سموه مع من حظي بشرف العمل مع سموه الكريم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يزور مدير عام المراسم للإطمئنان على حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا