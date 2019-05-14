الان تتابع عاجل .. النائب العام يرفض الإفراج (بكفالة) عن “المتحرشين”، ويحيلهم إلى المحكمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 10:27 م, 14 مايو 2019 م التعليقات: 0 لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم رفض النائب العام الإفراج (بكفالة) عن “المتحرشين”، ويحيلهم إلى المحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم

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