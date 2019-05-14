الان تتابع بعد حجب سلطات قطر الرابط السابق.. وزارة الحج تضع رابطا جديدا للمواطنين القطريين الراغبين في العمرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات خصصت وزارة الحج والعمرة تخصص رابطا جديدا لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة. وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق، بقد خصصت الوزارة رابطا جديدا https://qtumra.haj.gov.sa لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين.

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